Lors de son live sur switch qui faisait office de conférence de presse, Gaël Monfils a évoqué avec ses mots la performance hallucinante de Rafael Nadal. Comme tous les autres joueurs, il est plus qu’admiratif, il aimerait même que l’on renomme l’ocre en hommage à Rafael Nadal : « Nadal a été saupoudré par le bon Dieu. Les journalistes, vous faites toujours un flanc, « bon cette année Rafa… » Et ça fait 12 fois qu’il vous fait la même chose, 13 fois qu’il gagne. Il est monstrueux. En me marrant, je disais qu’il va falloir changer le nom de Roland-Garros voire même le nom de la surface. Est-ce qu’on ne devrait pas dire la « terre Nadal » un jour parce que ce qu’il fait c’est exceptionnel »