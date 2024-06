Alors que la finale de Roland‐Garros 2024 entre Carlos Alcaraz et Alexander Zverev se jouera au cinquième set, Patrick Mouratoglou a donné son ressenti sur le plateau de France Télévision.

« Le match a été vrai­ment étrange parce qu’ils ont quelque part joué à tour de rôle. J’ai toujours pensé, avant le match, et le match me l’a plus ou moins confirmé, que c’est dans la main d’Alcaraz. Quand il joue son jeu, quand il est agressif, je le trouve supé­rieur. Le problème, c’est qu’il est passé par le meilleur et par le pire. Après avoir gagné le premier set, il a commencé à faire beau­coup de fautes directes, et parce qu’il faisait beau­coup de fautes directes, il a été plus passif. Il a commencé à ne plus vouloir rater et c’est Zverev qui a pris le dessus. Il y aura beau­coup de tension dans le cinquième set, avec un invité surprise, la bles­sure éven­tuelle d’Alcaraz. »