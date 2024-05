Vainqueur avec panache de la dernière édition du tournoi de Lyon, Giovanni Mpetshi Perricard a de l’am­bi­tion. Si on le compare à Fils, Giovanni a un vrai avan­tage avec un service ultra puis­sant qui va lui faire gagne du temps et des matchs. Son jeu en quelques frappes va aussi perturbé un tennis moderne basé sur la cadence. C’est pour cela que Giovanni semble le mieux armé de la nouvelle géné­ra­tion trico­lore pour aller loin. Cela tombe bien, c’st son objectif comme il l’a expliqué à nos confrères de l’Equipe.

« Je suis un joueur qui n’a pas peur de s’en­gager tout le temps, peu importe fina­le­ment le score. Qui va jouer son jeu coûte que coûte et qui, même quand ça ne va pas marcher, va persé­vérer. Qui va jouer avec ses armes de plus en plus et qui sera très costaud, au filet, sur les entames de point. J’ai des variantes à mon jeu mais si à 30A j’ai le choix entre coup droit gagnant et amortie, il faut que je claque le coup droit. Je me suis comparé un peu à Arthur et à Luca. Mais je n’al­lais jamais jouer comme eux, ils sont plus solides. J’ai 20 ans, je suis dans les 100, je ne me sens ni en retard, ni en avance. La fina­lité, c’est de gagner un Grand Chelem. Si je le gagne à 30 ans ou à 24, je serai content de le gagner. »