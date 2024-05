Lors de sa confé­rence de presse du média day, la « Monf », inter­rogé sur le fait qu’il s’agis­sait de la probable fin d’une géné­ra­tion, à eu une réponse plutôt étrange.

« En fait, ce qui est dur pour vous… Pour moi, de l’in­té­rieur, je ne ressens pas grand‐chose de parti­cu­lier. Pour vous, on a n’a pas de certi­tude sur ces ques­tions que tu poses. Je pense qu’a­vant tout de se poser des ques­tions, ils sont là. Ils ne vont pas en jouer 40, c’est sûr. On devrait juste profiter d’eux. J’ai envie de te dire, est‐ce qu’on revient pas aussi dans un tennis beau­coup plus tradi­tionnel qu’il ne l’a été avant ces 20 dernières années ? C’est surtout ça, les gens ont complè­te­ment oublié que le tennis, ce n’est pas ce qu’il s’est passé ces 20 dernières années »