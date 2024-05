Evidemment inter­rogée sur sa rela­tion amou­reuse avec Stefanos Tsitsipas lors de sa confé­rence d’avant tournoi, Paula Badosa a confirmé qu’elle avait bien repris son cours tout en récla­mant un peu d’intimité.

« Stefanos a déjà tout dit, c’est assez clair. La rela­tion fonc­tionne bien main­te­nant. Il a déjà expliqué tout ce qu’il y a à dire. Je n’ai rien d’autre à dire. C’est notre vie privée. Ce que je n’ai pas aimé, ce qu’il n’a pas aimé, c’est que notre vie était vrai­ment livrée au public. Nous allons main­te­nant essayer de main­tenir un voile de confi­den­tia­lité sur notre rela­tion, de rester entre nous. Ce n’est pas facile parce que c’est diffi­cile de combiner à la fois nos carrières et notre vie privée mais on va essayer de rendre les choses aussi simples que possible, parce que c’est ce qui est sain dans une relation. »