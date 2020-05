Il y a vingt ans, le 11 juin 2000, Mary Pierce remportait Roland-Garros, son deuxième titre du Grand Chelem, et devenait la première joueuse française à s’imposer Porte d’Auteuil depuis Françoise Dürr en 1967. Elle est depuis la dernière Tricolore à avoir triomphé à Paris.

Dans les colonnes du journal Le Figaro, Mary Pierce se replonge dans ses souvenirs et revient notamment sur ce fameux coup entre les jambes en quarts de finale face à Monica Seles : « C’est le plus beau coup de ma carrière. Je le faisais parfois pour m’amuser à l’entraînement. Dans l’échange, elle me faisait courir de droite à gauche, et la balle, alors, arrive sur moi, et il n’y avait rien à faire d’autre qu’un coup réflexe. J’ai sauté, tapé la balle entre les jambes. Je ne m’attendais pas à la toucher et que ce soit en plus un lob gagnant. Quand je revois les images, je m’étonne moi-même, je ne savais pas que je pouvais sauter aussi haut (sourires) ! »