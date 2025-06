Un mois presque jour pour jour après la céré­monie très réussie en l’hon­neur de Rafael Nadal à Roland‐Garros, Roger Federer, présent aux côtés de Novak Djokovic et Andy Murray, est revenu sur ce moment forcé­ment très spécial lors d’une inter­view pour Eurosport Espagne.

Et le Suisse a notam­ment été très ému par la fameuse plaque ancrée dans la terre battue du Philippe‐Chatrier en l’hon­neur des 14 titres remportés par l’Espagnol.

« Pour moi, c’était le moment le plus émou­vant. Cette plaque restera là pour toujours. Chaque joueur qui foulera le terrain la verra, et je suis sûr qu’elle les inspi­rera et les moti­vera. Honnêtement, il a eu l’adieu et l’hom­mage qu’il méri­tait. Je suis heureux pour lui, recon­nais­sant de m’avoir permis de vivre cela avec eux ; je ne les avais pas vus depuis des mois. C’est toujours un plaisir de retrouver toute la famille et les amis de Rafa. J’ai eu la chance de les connaître et j’ai adoré les voir tous sourire. Le public était égale­ment impressionnant. »