Invité à s’ex­primer sur le choc du premier tour entre Rafael Nadal et Alexander Zverev prévu ce lundi après‐midi, Fabrice Santoro, consul­tant pour Amazon Prime Video durant la quin­zaine, a tenu à rappeler à quel point l’Espagnol est un plus qu’un cham­pion, notam­ment à Roland‐Garros.

« Quand on voit des images de Rafa, il est terri­ble­ment affûté et habité. Il est dans son match sur chaque coup frappé à l’en­traî­ne­ment, il est trans­cendé. Et je crois que ce qu’il est impor­tant de rappeler, c’est que lors­qu’on gagne une ou deux fois Roland‐Garros, on est un immense cham­pion. Quand on gagne cinq ou six fois, c’est qu’on est un surhomme. Mais quand on gagne 14 fois, c’est qu’on est dans une caté­gorie où l’on est seul en fait. Et moi je n’ai pas d’ad­jectif pour quali­fier cet exploit, peut‐être le plus grand de l’his­toire du sport, tous sports confondus. Donc demain (lundi), on un surhomme qui va se battre. »