En confé­rence de presse comme sur le court, il y avait un peu de « tension » et comme à son habi­tude, le Parisien s’est exprimé libre­ment. Quand on lui a rappelé sa manière de jouer avec quelques services à la cuillère et sa façon d’en­cou­rager le public à le soutenir, Corentin a tenu à préciser les choses.

« C’est très subjectif. Apparemment, pour vous, c’est un manque de respect. Je ne sais pas.Vous savez, je ne suis pas jour­na­liste. Non, je ne suis pas pour l’ir­res­pect. Dire que c’était irres­pec­tueux, dire que j’ai bien aimé, c’est un peu déplacé. En tout cas, j’ai trouvé qu’ils étaient derrière moi. Ils l’ont tout de même applaudi, même à son entrée sur le terrain. Moi, au Chili, j’ai été hué du premier au dernier point dès mon entrée. Donc, je ne sais pas. Il y a toujours une limite entre le respect et le soutien. Donc, c’est toujours compliqué. Il faut toujours savoir et, comme je dis, c’est très subjectif. Pour vous, c’est de l’ir­res­pect ; pour moi, cela n’en est pas. Donc, pour le coup, c’est le point de vue de chacun.