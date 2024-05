Quelques secondes après sa victoire face à Andy Murray ce dimanche soir au premier tour de Roland‐Garros, Stan Wawrinka a été inter­rogé par Alex Corretja sur le court. Et lorsque ce dernier lui a demandé ce qu’il s’était dit avec son adver­saire pendant leur longue et magni­fique acco­lade au filet, le Suisse a préféré garder le secret et rendre un vibrant hommage à Sir Andy.

🗣️ @stanwawrinka : « Il y a beau­coup d’émo­tions quand on se rejoue.«



« C’est trop privé pour vous raconter ce qu’on s’est dit au filet mais mon premier mot a été respect. Le respect d’un immense cham­pion, d’un adver­saire incroyable. En tant que fan de tennis, j’ai aussi apprécié le regarder gagner énor­mé­ment de titres et se battre avec les meilleurs joueurs de tous les temps. On a eu des énormes batailles pendant 15–20 ans ensemble donc forcé­ment il y a beau­coup d’émo­tions quand on se rejoue. Et on n’est plus tout jeune, on arrive bientôt à la fin donc on essaie de profiter au maximum. »