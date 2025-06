Hier, l’élève Jannik Sinner a dépassé le maître Novak Djokovic avec la manière pour s’oc­troyer une place en finale de Grand Chelem. Comme il ne s’agis­sait pas de leur première confron­ta­tion, les deux joueurs se connaissent bien, même en dehors du court.

Et en confé­rence de presse, le numéro un mondial a tenu a rappeler à quel point le Serbe a le coeur sur la main, malgré une opinion publique pas toujours tendre avec lui.

Journaliste : « Y a‑t‐il quelque chose que vous diriez avoir appris de Novak Djokovic au fil des années ? »

Jannik Sinner : « Beaucoup de choses. J’ai eu la chance de m’en­traîner avec lui quand j’étais très jeune. À Monaco, on s’en­traî­nait beau­coup. Chaque fois que je posais des ques­tions, il me répon­dait avec beau­coup d’hon­nê­teté. C’est très agréable. Les gens ne le voient pas vrai­ment. Je pense que les gens exté­rieurs ou ceux qui ne le connaissent pas ont une image diffé­rente de lui. Ce n’est pas comme ça. C’est quel­qu’un de très gentil. Il est très serviable quand on en a besoin. J’ai beau­coup appris de lui. J’ai l’im­pres­sion que mon style de jeu est… diffé­rent, car nous sommes diffé­rents, mais parfois simi­laires. J’ai regardé beau­coup de ses vidéos. J’ai eu la chance de pouvoir partager le terrain avec lui il y a quelque temps. Il est très impor­tant pour moi en tant que joueur et aussi en tant que personne. J’apprécie vrai­ment ses gentils mots, car cela signifie que je progresse en tant que joueur, ce qui est le plus important. »