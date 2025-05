Présente en tribunes lors de la céré­monie pour son idole, Rafael Nadal, à Roland‐Garros ce dimanche, la quadruple lauréate du tournoi, Iga Swiatek, est revenue sur ce moment fort lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire contre Rebecca Sramkova (6−3, 6–3) au premier tour.

Iga Swiatek on Nadal’s Roland Garros tribute



« Seeing Rafa crying also makes you more emotional 🥹. It’s nice that he shows emotions. He shows us he’s human. I really liked what Roland Garros did. Especially the foot­print. Rafa deserves it & even more”❤️



