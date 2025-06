Au micro de Prime Video après la remontée folle de Carlos Alcaraz contre Jannik Sinner, au cours d’une finale d’an­tho­logie à Roland‐Garros, Jo‐Wilfried Tsonga, conquis, a néan­moins eu beau­coup d’empathie pour l’Italien.

« Ils m’ont choqué. C’est incroyable de pouvoir assister à ce moment histo­rique. Quel niveau de jeu. Quel enga­ge­ment. Quelle atti­tude des deux joueurs. Quelle atti­tude de Sinner qui reste digne. Moi, ça me touche beau­coup. Ça me peine beau­coup. Je n’ai pas envie de revenir à moi, mais j’ai vécu ce moment où tu perds. Là, il a perdu avec des balles de match. Il a tout donné. Les deux joueurs sont fati­gués. On est sûr que ce match va laisser des traces chez Jannik. Mais quel match C’est excep­tionnel ce qu’on a vécu. »