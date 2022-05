Jo‐Wilfried Tsonga a eu le droit à une magni­fique céré­monie sur le Philippe‐Chatrier après avoir livré une perfor­mance coura­geuse pour l’ul­time match de sa carrière. Il a expliqué en confé­rence de presse qu’il ne savait pas vrai­ment à quoi s’at­tendre sachant qu’il espé­rait pouvoir créer l’ex­ploit contre Casper Ruud.

« Je savais qu’il allait se passer quelque chose quand on est venu me voir en me disant : ‘Est‐ce que tu voudrais faire quelque chose après ?’ Je les ai tous envoyés chier – excusez‐moi l’ex­pres­sion – en leur disant : ‘Vous ne savez pas si c’est le dernier match.’ Et, deuxiè­me­ment, je n’avais pas envie de calculer. Je me doutais qu’il allait certai­ne­ment se passer quelque chose, je ne savais pas quoi, je ne savais surtout pas avec qui. C’était assez touchant de voir mes premiers entraî­neurs venir sur le court, même mes parents qui sont quand même rela­ti­ve­ment discrets. Je sais que ce n’est pas quelque chose qu’ils aiment faire, se mettre en avant, aller devant tout le monde. Même les gars, je savais que Gaël (Monfils) allait venir, il me l’avait dit, il n’a pas su tenir sa langue. (Rires). J’ai vécu le moment à fond et je me suis régalé. C’est un moment qui va rester gravé. »