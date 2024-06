Ce dimanche soir en night session, le dernier joueur fran­çais encore en lice dans le tableau masculin, Corentin Moutet, va défier Jannik Sinner en huitièmes de finale de Roland‐Garros.

Sur le plateau de Prime Video, où il officie en tant que consul­tant durant la quin­zaine, Jo‐Wilfried Tsonga a expliqué pour­quoi il croyait en les chances de son compa­triote face au numéro 2 mondial et meilleur joueur du début de saison.

« Quand j’analyse la situa­tion, on a un Moutet qui fait le tournoi de sa vie puisqu’il est jamais allé jusque‐là à Roland. Il est chez lui, il est né ici, il a tous ses amis dans les tribunes. Il a un jeu qui corres­pond pas forcé­ment à celui de Sinner qui va vouloir jouer en rythme en perma­nence. Je pense que Corentin va lui faire des petits services, des petits amor­ties. J’ai envie de croire qu’il va vrai­ment le déranger et l’amener dans un système de jeu où l’autre n’est pas si à l’aise que ça car il n’a pas une énorme qualité de main. Sinner est un frap­peur et Corentin peut l’emmener dans autre chose. »