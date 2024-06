Si Novak Djokovic et Lorenzo Musetti ont offert un spec­tacle incroyable jusqu’à 3 heures du matin, à l’oc­ca­sion du troi­sième tour de Roland‐Garros, Benoît Maylin a poussé un énorme coup de gueule contre la programmation.

🤦‍♂️ « Pour un joueur comme Djokovic, c’est un manque de respect de le faire attendre jusqu’à 22h30 pour le faire entrer sur le court. »



« J’ai adoré Musetti mais je regar­dais Djokovic. Je me dis : ‘le mec a tout gagné, il a 37 balais, il est là en train de se faire chi.. sur le court comme un putois. L’autre fait un match de dingue. Tout le monde pense que Novak va perdre. Je ne sais pas où il va cher­cher des ressources pour renverser la situa­tion, y croire, avec le public qui commence à être pour lui. Et tu te dis que pour un joueur comme Djokovic, c’est un manque de respect de le faire attendre jusqu’à 22h30 pour le faire entrer sur le court. Il a d’ailleurs dit lors d’un chan­ge­ment de côté de refaire le court tous les quatre ou cinq jeux parce que c’était quand même un terrain vague après la journée qu’on a eue. Je trouve que c’était irres­pec­tueux pour lui et pour notre sport », a lâché le jour­na­liste lors de l’émis­sion Sans Filet sur Winamax.