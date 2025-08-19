Amoureux de la terre, Carlos n’a pas eu que des bons résultats sur le dur où il peut quelques fois passer à coté d’un match comme ce fut le cas en 2024 au 1er tour de l’US Open. En fait, il semble bien que le dur soit la surface qu’il aime le moins.
« Jouer sur des courts aussi rapides donne une sensation de tennis un peu différente. On peut jouer plus agressivement que d’habitude, et parfois j’apprécie cela car c’est plus facile de monter au filet ou de conclure le point, mais en même temps, faire plus d’erreurs qu’à l’habitude devient plus frustrant. Alors parfois, il faut accepter les conditions et continuer à jouer, en espérant que les choses s’améliorent »
Publié le mardi 19 août 2025 à 10:45