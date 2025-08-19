Amoureux de la terre, Carlos n’a pas eu que des bons résul­tats sur le dur où il peut quelques fois passer à coté d’un match comme ce fut le cas en 2024 au 1er tour de l’US Open. En fait, il semble bien que le dur soit la surface qu’il aime le moins.

« Jouer sur des courts aussi rapides donne une sensa­tion de tennis un peu diffé­rente. On peut jouer plus agres­si­ve­ment que d’ha­bi­tude, et parfois j’ap­précie cela car c’est plus facile de monter au filet ou de conclure le point, mais en même temps, faire plus d’er­reurs qu’à l’ha­bi­tude devient plus frus­trant. Alors parfois, il faut accepter les condi­tions et conti­nuer à jouer, en espé­rant que les choses s’améliorent »