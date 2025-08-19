AccueilATP - WTAATP/WTA CincinnatiPaolini au public américain déçu par l'abandon de Sinner contre Alcaraz :...
Paolini au public améri­cain déçu par l’abandon de Sinner contre Alcaraz : « Je suis sûre que vous reverrez ces deux garçons en finale dans les années à venir, car ils sont trop bons, tout simple­ment trop bons ! »

Lors de la céré­monie de remise des prix après sa défaite contre Iga Swiatek en finale du Masters 1000 de Cincinnati (7−5, 6–4), Jasmine Paolini s’est exprimée sur l’abandon de Jannik Sinner quelques heures plus tôt, devant un public forcé­ment très déçu. 

« Merci au public d’être resté, ce n’était pas facile après cette finale (hommes). Nous souhai­tons tous bonne chance à Jannik pour l’US Open, nous espé­rons qu’il se remettra (applau­dis­se­ments). Je suis sûre que vous reverrez ces deux garçons en finale dans les années à venir, car ils sont trop bons, tout simple­ment trop bons ! », a déclaré l’Italienne. 

Publié le mardi 19 août 2025 à 11:15

