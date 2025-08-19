Lors de la cérémonie de remise des prix après sa défaite contre Iga Swiatek en finale du Masters 1000 de Cincinnati (7−5, 6–4), Jasmine Paolini s’est exprimée sur l’abandon de Jannik Sinner quelques heures plus tôt, devant un public forcément très déçu.
Il messaggio di Jasmine Paolini per Jannik Sinner durante la cerimonia di premiazione :— Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) August 19, 2025
« Grazie al pubblico per essere rimasto, non era facile dopo quella finale. Auguriamo tutti il meglio a Jannik per lo US Open, speriamo si riprenda (applausi). Sono sicura che rivedrete quei… pic.twitter.com/tYlH3HKorI
« Merci au public d’être resté, ce n’était pas facile après cette finale (hommes). Nous souhaitons tous bonne chance à Jannik pour l’US Open, nous espérons qu’il se remettra (applaudissements). Je suis sûre que vous reverrez ces deux garçons en finale dans les années à venir, car ils sont trop bons, tout simplement trop bons ! », a déclaré l’Italienne.
Publié le mardi 19 août 2025 à 11:15