Les wildcards accordées par les tournois du Grand Chelem sont toujours un sujet délicat pour les organisateurs.
Celle accordée à Venus Williams avait suscité la réaction de nombreux spécialistes.
Un de ses compatriotes, Andy Roddick, est revenu sur cette invitation dans son podcast Served :
« Je veux qu’elle gagne. Je veux que ce soit une histoire. Et puis, ce n’est pas le plus important pour Venus Williams dans ce tournoi. Je ne sais pas combien de temps elle va encore jouer au tennis. Je m’en fiche si elle sort et ne gagne pas un seul match, nous devrions être pleins de gratitude d’avoir eu Venus Williams dans notre sport. Si vous êtes méritant, vous n’avez pas besoin de wildcard. Vous vous qualifiez simplement grâce à votre propre classement. Ce n’est pas un droit, c’est un cadeau. Vous me dites, en tant que tournoi de tennis, que Venus Williams ne mérite pas un cadeau de l’US Open ? Tais‐toi, fiche le camp. Elle a été un cadeau pour nous, pas l’inverse. »
Des propos catégoriques prononcés par l’ancien vainqueur de l’édition 2003 de l’US Open, qui défend la légende Venus Williams.
Pour rappel, la soeur cadette de Serena s’est imposée à deux reprises à Flushing Meadows.
Publié le vendredi 22 août 2025 à 13:15