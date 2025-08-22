Les wild­cards accor­dées par les tour­nois du Grand Chelem sont toujours un sujet délicat pour les organisateurs.

Celle accordée à Venus Williams avait suscité la réac­tion de nombreux spécialistes.

Un de ses compa­triotes, Andy Roddick, est revenu sur cette invi­ta­tion dans son podcast Served :

« Je veux qu’elle gagne. Je veux que ce soit une histoire. Et puis, ce n’est pas le plus impor­tant pour Venus Williams dans ce tournoi. Je ne sais pas combien de temps elle va encore jouer au tennis. Je m’en fiche si elle sort et ne gagne pas un seul match, nous devrions être pleins de grati­tude d’avoir eu Venus Williams dans notre sport. Si vous êtes méri­tant, vous n’avez pas besoin de wild­card. Vous vous quali­fiez simple­ment grâce à votre propre clas­se­ment. Ce n’est pas un droit, c’est un cadeau. Vous me dites, en tant que tournoi de tennis, que Venus Williams ne mérite pas un cadeau de l’US Open ? Tais‐toi, fiche le camp. Elle a été un cadeau pour nous, pas l’inverse. »

Des propos caté­go­riques prononcés par l’an­cien vain­queur de l’édi­tion 2003 de l’US Open, qui défend la légende Venus Williams.

Pour rappel, la soeur cadette de Serena s’est imposée à deux reprises à Flushing Meadows.