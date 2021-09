Felix Auger‐Aliassime a dû livré une partie une immense partie pour éliminer le coriace Roberto Bautista Agut. Il menait deux sets zéro et d’un break avant que l’Espagnol ne revienne. Finalement, le Canadien a été le plus solide dans le set décisif.

« Je vis pour ces moments. J’ai bien commencé, j’ai pu gagner les deux premiers sets, mais ensuite, malheu­reu­se­ment, je n’ai pas pu être solide quand j’ai breaké dans le troi­sième et les choses se sont compli­quées. Bautista a pris beau­coup de confiance et je ne servais pas bien, mais le public m’a beau­coup aidé dans ces moments. Il y avait beau­coup d’émo­tions, mais j’ai essayé de me concen­trer et dans le cinquième set ma menta­lité était de jouer chaque point du mieux que je pouvais pour essayer de rester concentré. Cela a fonc­tionné, donc je vais essayer de conti­nuer comme ça », s’est réjoui le 15e joueur mondial, qui défiera Frances Tiafoe en 8es de finale.