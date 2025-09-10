Dans le podcast La Telefonata, dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate, l’an­cien joueur italien Paolo Bertolucci (ex‐12e mondial) s’en est pris aux fans et obser­va­teurs ayant critiqué la perfor­mance de Jannik Sinner contre Carlos Alcaraz en finale de l’US Open.

« Ils ne comprennent pas que dans le sport, on gagne et on perd. Que le numéro un perde contre le numéro deux mondial est tout à fait normal et fait partie de la vie : sept ou huit fois par an, Sinner et Alcaraz perdent. Dimanche soir, Alcaraz a très bien joué. Jannik n’avait pas grand‐chose à faire, et ce n’est pas une ques­tion de chiffres ou de pour­cen­tages : chapeau bas, car quand l’Espagnol joue comme ça, on ne peut tout simple­ment pas le battre. »