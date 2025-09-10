Dans le podcast La Telefonata, dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate, l’ancien joueur italien Paolo Bertolucci (ex‐12e mondial) s’en est pris aux fans et observateurs ayant critiqué la performance de Jannik Sinner contre Carlos Alcaraz en finale de l’US Open.
« Ils ne comprennent pas que dans le sport, on gagne et on perd. Que le numéro un perde contre le numéro deux mondial est tout à fait normal et fait partie de la vie : sept ou huit fois par an, Sinner et Alcaraz perdent. Dimanche soir, Alcaraz a très bien joué. Jannik n’avait pas grand‐chose à faire, et ce n’est pas une question de chiffres ou de pourcentages : chapeau bas, car quand l’Espagnol joue comme ça, on ne peut tout simplement pas le battre. »
Publié le mercredi 10 septembre 2025 à 10:16