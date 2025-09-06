AccueilUS OpenCarlos Alcaraz, après sa victoire contre Novak Djokovic : "Ce qu’il fait...
US Open

Carlos Alcaraz, après sa victoire contre Novak Djokovic : « Ce qu’il fait sur le terrain est inimi­table. Mais surtout, c’est une personne merveilleuse et il est toujours là pour aider les jeunes, tout le monde »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

A l’issue de sa victoire, Carlos a aussi tenu à rendre hommage au Serbe, et ces mots vont sûre­ment faire plaisir au GOAT. 

« Je pense que tout le monde connaît Novak en tant que joueur. Ce qu’il fait sur le terrain est inimi­table, tous les records. Mais surtout, c’est une personne merveilleuse et il est toujours là pour aider les jeunes, tout le monde. Et ça mérite vrai­ment de l’admiration. C’est une personne telle­ment merveilleuse et c’est ce qui le rend grand »

Publié le samedi 6 septembre 2025 à 10:18

