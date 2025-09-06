A l’issue de sa victoire, Carlos a aussi tenu à rendre hommage au Serbe, et ces mots vont sûrement faire plaisir au GOAT.
« Je pense que tout le monde connaît Novak en tant que joueur. Ce qu’il fait sur le terrain est inimitable, tous les records. Mais surtout, c’est une personne merveilleuse et il est toujours là pour aider les jeunes, tout le monde. Et ça mérite vraiment de l’admiration. C’est une personne tellement merveilleuse et c’est ce qui le rend grand »
Publié le samedi 6 septembre 2025 à 10:18