A l’issue de sa victoire, Carlos a aussi tenu à rendre hommage au Serbe, et ces mots vont sûre­ment faire plaisir au GOAT.

« Je pense que tout le monde connaît Novak en tant que joueur. Ce qu’il fait sur le terrain est inimi­table, tous les records. Mais surtout, c’est une personne merveilleuse et il est toujours là pour aider les jeunes, tout le monde. Et ça mérite vrai­ment de l’admiration. C’est une personne telle­ment merveilleuse et c’est ce qui le rend grand »