Dans un entretien donné à un média espagnol et mis en avant par nos confrères de Sportklub, Rafael Nadal a bien voulu donner son avis concernant Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.
« Carlos a plus de magie dans son jeu, il est plus imprévisible, il peut offrir un niveau que Jannik ne peut probablement pas atteindre. Mais en même temps, il est plus souvent en erreur. Parfois, il joue mieux, parfois moins bien, l’astuce est de trouver l’équilibre. Carlos a tous les coups, mais c’est pour ça qu’il fait parfois des erreurs, parce que je tente l’inattendu. C’est exactement pour ça que j’aime regarder ça. Je pense que Carlos peut encore progresser tactiquement. Parfois, il force trop les tirs, et ce n’est pas nécessaire. Ils ont tous les deux une belle marge de progression et je suis vraiment curieux de voir comment cela va se passer »
Publié le samedi 6 septembre 2025 à 10:39