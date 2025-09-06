AccueilATPRafael Nadal préfère Alcaraz à Sinner : "Carlos a plus de magie...
Rafael Nadal préfère Alcaraz à Sinner : « Carlos a plus de magie dans son jeu, il est plus impré­vi­sible, il peut offrir un niveau que Jannik ne peut proba­ble­ment pas atteindre »

Dans un entre­tien donné à un média espa­gnol et mis en avant par nos confrères de Sportklub, Rafael Nadal a bien voulu donner son avis concer­nant Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. 

« Carlos a plus de magie dans son jeu, il est plus impré­vi­sible, il peut offrir un niveau que Jannik ne peut proba­ble­ment pas atteindre. Mais en même temps, il est plus souvent en erreur. Parfois, il joue mieux, parfois moins bien, l’as­tuce est de trouver l’équi­libre. Carlos a tous les coups, mais c’est pour ça qu’il fait parfois des erreurs, parce que je tente l’inat­tendu. C’est exac­te­ment pour ça que j’aime regarder ça. Je pense que Carlos peut encore progresser tacti­que­ment. Parfois, il force trop les tirs, et ce n’est pas néces­saire. Ils ont tous les deux une belle marge de progres­sion et je suis vrai­ment curieux de voir comment cela va se passer »

Publié le samedi 6 septembre 2025 à 10:39

