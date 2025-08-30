AccueilUS OpenCarlos Alcaraz toujours aussi impressionnant : "Ce qui s'est passé ici l'année...
US Open

Carlos Alcaraz toujours aussi impres­sion­nant : « Ce qui s’est passé ici l’année dernière me motive énormément »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

544

Le joueur espa­gnol réalisé pour le moment un US Open 2025 quasi parfait. Face à l’Italien Darderri, il a déroulé même s’il a fait appel au médecin pour une petite douleur au genou. Douleur qu’il a qualifié de minime après son succès. Revenant sur le couac de 2024, Carlitos a expliqué que cet évène­ment passé était vrai­ment une belle source de motivation.

« J’essaie de ne pas repro­duire les mêmes erreurs que l’année dernière. Je veux tout faire mieux et être très concentré du premier au dernier point, sans exception.Ce qui s’est passé ici l’année dernière me motive énor­mé­ment, car cela me donne plus d’énergie et de moti­va­tion. J’adore cet endroit et j’aime jouer pour ces suppor­ters, alors je suis motivé à être là pour eux pour un match de plus »

Publié le samedi 30 août 2025 à 11:50

Article précédent
Djokovic envoie un message à Sinner au sujet de son record à la place de numéro 1 mondial : « On verra peut‐être si quel­qu’un s’en approche mais pour l’ins­tant, je suis tranquille »
Article suivant
Zverev très cash sur Auger‐Aliassime avant de l’af­fronter : « Quand il joue bien, il joue vrai­ment bien. Mais quand il ne joue pas bien, il ne joue vrai­ment pas bien »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.