Le joueur espagnol réalisé pour le moment un US Open 2025 quasi parfait. Face à l’Italien Darderri, il a déroulé même s’il a fait appel au médecin pour une petite douleur au genou. Douleur qu’il a qualifié de minime après son succès. Revenant sur le couac de 2024, Carlitos a expliqué que cet évènement passé était vraiment une belle source de motivation.
« J’essaie de ne pas reproduire les mêmes erreurs que l’année dernière. Je veux tout faire mieux et être très concentré du premier au dernier point, sans exception.Ce qui s’est passé ici l’année dernière me motive énormément, car cela me donne plus d’énergie et de motivation. J’adore cet endroit et j’aime jouer pour ces supporters, alors je suis motivé à être là pour eux pour un match de plus »
Publié le samedi 30 août 2025 à 11:50