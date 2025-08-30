Le joueur espa­gnol réalisé pour le moment un US Open 2025 quasi parfait. Face à l’Italien Darderri, il a déroulé même s’il a fait appel au médecin pour une petite douleur au genou. Douleur qu’il a qualifié de minime après son succès. Revenant sur le couac de 2024, Carlitos a expliqué que cet évène­ment passé était vrai­ment une belle source de motivation.

« J’essaie de ne pas repro­duire les mêmes erreurs que l’année dernière. Je veux tout faire mieux et être très concentré du premier au dernier point, sans exception.Ce qui s’est passé ici l’année dernière me motive énor­mé­ment, car cela me donne plus d’énergie et de moti­va­tion. J’adore cet endroit et j’aime jouer pour ces suppor­ters, alors je suis motivé à être là pour eux pour un match de plus »

