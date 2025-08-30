Novak Djokovic détient une flopée de record et certains pensent que Jannik Sinner, qui domine le tennis mondial, pour­rait être capable de détrôner le Serbe au sujet des semaines à la place de numéro mondial (428). Une hypo­thèse que le Serbe a balayé rapi­de­ment quand il a été ques­tionné à ce sujet.

« On verra peut‐être si quel­qu’un s’en approche, mais pour l’ins­tant, ça va. Je n’y ai même pas pensé. J’ai pour­suivi et défendu ma première place, j’y suis resté plus long­temps que quiconque. Une semaine plus ou moins, pour l’ins­tant, ça va, on verra si ça change. »