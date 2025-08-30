Novak Djokovic détient une flopée de record et certains pensent que Jannik Sinner, qui domine le tennis mondial, pourrait être capable de détrôner le Serbe au sujet des semaines à la place de numéro mondial (428). Une hypothèse que le Serbe a balayé rapidement quand il a été questionné à ce sujet.
« On verra peut‐être si quelqu’un s’en approche, mais pour l’instant, ça va. Je n’y ai même pas pensé. J’ai poursuivi et défendu ma première place, j’y suis resté plus longtemps que quiconque. Une semaine plus ou moins, pour l’instant, ça va, on verra si ça change. »
Publié le samedi 30 août 2025 à 11:11