Ancienne cham­pionne, consul­tante pour plusieurs médias, l’Américaine a pas toujours de très bonnes idées pour faire évoluer son sport préféré.

I unders­tand the tradi­tion of men playing 3 of 5 sets in majors, but given the way tennis is played now, the demands of more travel, more extreme heat & the depth in the game making early rounds more deman­ding, we need to have a shorter format. I hope Ben & Novak are ok. — Pam Shriver (@PHShriver) August 30, 2025

« Je comprends la tradi­tion des hommes jouant 3 sets sur 5 dans les tour­nois majeurs, mais étant donné la manière dont le tennis est joué aujourd’hui, les exigences de plus de voyages, de chaleur extrême et la profon­deur du jeu rendant les premiers tours plus exigeants, nous devons adopter un format plus court. J’espère que Ben et Novak vont bien ».