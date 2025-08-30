Ancienne championne, consultante pour plusieurs médias, l’Américaine a pas toujours de très bonnes idées pour faire évoluer son sport préféré.
I understand the tradition of men playing 3 of 5 sets in majors, but given the way tennis is played now, the demands of more travel, more extreme heat & the depth in the game making early rounds more demanding, we need to have a shorter format. I hope Ben & Novak are ok.— Pam Shriver (@PHShriver) August 30, 2025
« Je comprends la tradition des hommes jouant 3 sets sur 5 dans les tournois majeurs, mais étant donné la manière dont le tennis est joué aujourd’hui, les exigences de plus de voyages, de chaleur extrême et la profondeur du jeu rendant les premiers tours plus exigeants, nous devons adopter un format plus court. J’espère que Ben et Novak vont bien ».
Publié le samedi 30 août 2025 à 10:40