Pam Shriver perd la tête : « Je comprends la tradi­tion des hommes jouant 3 sets sur 5 dans les tour­nois majeurs mais nous devons adopter un format plus court. J’espère que Ben et Novak vont bien ».

Par Laurent Trupiano

Ancienne cham­pionne, consul­tante pour plusieurs médias, l’Américaine a pas toujours de très bonnes idées pour faire évoluer son sport préféré.

« Je comprends la tradi­tion des hommes jouant 3 sets sur 5 dans les tour­nois majeurs, mais étant donné la manière dont le tennis est joué aujourd’hui, les exigences de plus de voyages, de chaleur extrême et la profon­deur du jeu rendant les premiers tours plus exigeants, nous devons adopter un format plus court. J’espère que Ben et Novak vont bien ».

Publié le samedi 30 août 2025 à 10:40

