Gilles Cervara et son poulain, Daniil Medvedev, ont tiré les leçons de la finale de l’Open d’Australie en début d’année (victoire de Novak Djokovic 7–5, 6–2, 6–2). L’entraîneur du numéro 2 mondial a expliqué comment ils avaient abordé ce match.

« Après la finale en Australie, nous avions le senti­ment que Daniil n’avait pas ce feu qui peut aider votre jeu à être beau­coup plus fort, surtout contre un joueur comme Novak. Il fallait donc que cela change pour pouvoir jouer cette finale à un autre niveau. C’est la première partie. Je dirais plutôt que c’est une ques­tion de mental et d’énergie. Et pendant le match, nous avions plusieurs stra­té­gies, notam­ment celle de jouer plus au milieu, de ne pas ouvrir trop d’angles et de courir beau­coup. Bien sûr, il est facile de dire qu’il n’y a pas de recette miracle. Il faut jouer à son meilleur niveau, avoir de la qualité dans ses coups, et savoir que la stra­tégie peut changer pendant le match parce que Novak va s’adapter pendant le match. Vous devez sentir quand vous devez faire quelque chose de diffé­rent. Il avait, oui, quelques stra­té­gies dans sa tête pour être prêt dans diffé­rentes situa­tions. Bien sûr, un bon service était l’une des clés. Il a très bien servi aujourd’hui. Peut‐être pas à la fin, mais avec la pres­sion, la tension, c’est un peu diffé­rent. »