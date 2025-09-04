AccueilUS OpenDe Minaur, battu par Auger-Aliassime : "Inutile de tourner autour du pot,...
De Minaur, battu par Auger‐Aliassime : « Inutile de tourner autour du pot, il m’est arrivé de tout donner et de perdre, par exemple contre Sinner, et de me rendre compte que je n’avais aucune chance de changer le cours des choses, mais là… »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Dans des propos relayés par Ubitennis après sa défaite contre Felix Auger‐Aliassime en quarts de finale de l’US Open (4−6, 7–6 [9–7], 7–5, 7–6 [7–4]), Alex de Minaur n’a pas caché sa déception. 

« Inutile de tourner autour du pot, il m’est arrivé de tout donner et de perdre, par exemple contre Sinner, et de me rendre compte que je n’avais aucune chance de changer le cours des choses, mais aujourd’hui… je sentais ce match dans ma raquette, je sentais que je pouvais y arriver. C’est l’un de ces matchs que l’on aime­rait rejouer… Il faut aller de l’avant. »

Publié le jeudi 4 septembre 2025 à 10:09

