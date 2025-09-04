Devenue maman en juillet 2023, Naomi Osaka n’avait plus dépassé le troisième tour en Grand Chelem depuis son titre en 2021 à l’Open d’Australie.
Tombeuse de Karolina Muchova (6−4, 7–6[3]) et qualifiée pour les demi‐finales de l’US Open, la Japonaise savoure ce retour au premier plan à 27 ans.
« Cela signifie beaucoup. Je suis d’ailleurs surprise de ne pas pleurer. Vous n’avez pas vu tout le travail que j’ai accompli. Je suis vraiment reconnaissante envers mon équipe et heureuse d’être en bonne santé », a déclaré la quadruple lauréate en Grand Chelem lors de l’interview sur le court.
Pour tenter de retrouver la finale de ce tournoi qu’elle a gagné deux fois (2018 et 2020), Osaka affrontera Amanda Anisimova, tombeuse d’Iga Swiatek.
Publié le jeudi 4 septembre 2025 à 09:42