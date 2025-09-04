AccueilUS OpenNaomi Osaka, de retour en demi-finales : "Je suis surprise de ne...
Naomi Osaka, de retour en demi‐finales : « Je suis surprise de ne pas pleurer. Vous n’avez pas vu tout le travail que j’ai accompli »

Par Baptiste Mulatier

Devenue maman en juillet 2023, Naomi Osaka n’avait plus dépassé le troi­sième tour en Grand Chelem depuis son titre en 2021 à l’Open d’Australie. 

Tombeuse de Karolina Muchova (6−4, 7–6[3]) et quali­fiée pour les demi‐finales de l’US Open, la Japonaise savoure ce retour au premier plan à 27 ans. 

« Cela signifie beau­coup. Je suis d’ailleurs surprise de ne pas pleurer. Vous n’avez pas vu tout le travail que j’ai accompli. Je suis vrai­ment recon­nais­sante envers mon équipe et heureuse d’être en bonne santé », a déclaré la quadruple lauréate en Grand Chelem lors de l’in­ter­view sur le court. 

Pour tenter de retrouver la finale de ce tournoi qu’elle a gagné deux fois (2018 et 2020), Osaka affron­tera Amanda Anisimova, tombeuse d’Iga Swiatek. 

Publié le jeudi 4 septembre 2025 à 09:42

