En conférence de presse à l’US Open, où il va affronter Carlos Alcaraz en demies puis potentiellement Jannik Sinner en finale pour tenter de remporter un 25e titre en Grand Chelem, Novak Djokovic a annoncé la couleur.
« Ils sont très dominateurs depuis le début du tournoi. Mais je n’entrerai pas sur le court avec un drapeau blanc. Personne ne le fait vraiment face à eux, moi encore moins. Je suis encore en demi‐finales de Grand Chelem cette année, j’ai été très régulier en Majeur, là où j’ai envie d’évoluer à mon meilleur niveau et d’obtenir les meilleurs résultats. On y est. J’ai une nouvelle opportunité. Comme je l’ai dit, j’espère être assez en forme pour tenir la distance avec Carlos. Auquel cas, le match pourra basculer d’un côté comme de l’autre », a déclaré le Serbe de 38 ans dans des propos relayés par L’Equipe.
Publié le jeudi 4 septembre 2025 à 09:10