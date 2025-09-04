AccueilUS OpenDjokovic prévient Alcaraz et Sinner avant la fin du tournoi : "Je...
Djokovic prévient Alcaraz et Sinner avant la fin du tournoi : « Je n’en­trerai pas sur le court avec un drapeau blanc. Personne ne le fait vrai­ment face à eux, moi encore moins »

Par Baptiste Mulatier

En confé­rence de presse à l’US Open, où il va affronter Carlos Alcaraz en demies puis poten­tiel­le­ment Jannik Sinner en finale pour tenter de remporter un 25e titre en Grand Chelem, Novak Djokovic a annoncé la couleur. 

« Ils sont très domi­na­teurs depuis le début du tournoi. Mais je n’en­trerai pas sur le court avec un drapeau blanc. Personne ne le fait vrai­ment face à eux, moi encore moins. Je suis encore en demi‐finales de Grand Chelem cette année, j’ai été très régu­lier en Majeur, là où j’ai envie d’évo­luer à mon meilleur niveau et d’ob­tenir les meilleurs résul­tats. On y est. J’ai une nouvelle oppor­tu­nité. Comme je l’ai dit, j’es­père être assez en forme pour tenir la distance avec Carlos. Auquel cas, le match pourra basculer d’un côté comme de l’autre », a déclaré le Serbe de 38 ans dans des propos relayés par L’Equipe.

