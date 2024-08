En Australie comme à Wimbledo, Alexei a démontré qu’il avait les moyens d’in­quiéter le Serbe. Les deux duels on tété tendus et Novak s’en est sorti à chaque fois en 4 sets. Depuis Alexei a pris une nouvelle dimen­sion en rempor­tant l’Open de Montréal, le premier Masters 1000 de sa carrière. L’Australien joue vrai­ment son meilleur tennis. Le match devrait donc durer.

« C’est un très bon joueur. Il a beau­coup progressé. Il a remporté son premier Masters au Canada. Nous avons toujours su qu’il avait un grand service et un grand coup droit, mais je pense que son revers et son mouve­ment se sont beau­coup améliorés. Il défend beau­coup mieux et il est plus constant. Il ne fait plus autant d’er­reurs qu’a­vant. Dans l’en­semble, il s’est beau­coup amélioré. Il est gonflé à bloc. Il est confiant et il le montre. Il a joué un excellent tennis, il n’y a donc aucune raison pour qu’il ne croie pas qu’il peut faire une grande perfor­mance et qu’il va cher­cher la victoire. Je le sais. Mais je sais aussi à quoi m’at­tendre. Nous avons joué, comme vous l’avez dit, plusieurs fois. Je vais, bien sûr, faire mes devoirs, analyser ces matches et voir ce qu’il faut faire »