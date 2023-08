En confé­rence de presse après sa victoire tran­quille au premier tour de l’US Open contre le Français Alexandre Muller, Novak Djokovic a exposé les parti­cu­la­rités du Grand Chelem new‐yorkais.

« De tous les courts centraux des tour­nois du Grand Chelem, celui de l’US Open est le plus bruyant et proba­ble­ment le plus humide. Pour une raison ou une autre, depuis la construc­tion du toit, j’ai l’im­pres­sion qu’il y a moins de brise et moins de circu­la­tion de l’air à l’in­té­rieur. Les joueurs sont vrai­ment trempés. C’est le cas pour tout le monde, même moi. On trans­pire telle­ment sur le terrain. Mais c’est le plus grand stade de tennis que nous ayons. Ce court a connu tant d’his­toire et tant de batailles. Tout le monde sait que les night sessions sur le Arthur Ashe sont certai­ne­ment les plus exci­tantes, les plus amusantes, les plus bruyantes, les plus éner­giques que l’on puisse voir dans le monde du tennis. C’est la taille. C’est l’écho dû à la construc­tion du toit. C’est tout cela à la fois. Les New‐Yorkais adorent le tennis. Ils ne se soucient pas de rester debout très tard, après minuit, parce qu’ils sont enthou­siastes. J’adore ça. C’est génial parce que chaque Grand Chelem a son propre charme, d’une certaine manière. Par rapport à Wimbledon, par exemple, c’est un contraste total. Ici, tout est ques­tion de diver­tis­se­ment, d’amu­se­ment, de bonne énergie, de bonnes vibra­tions. Si vous pouvez vous en inspirer, vous vous amuserez beaucoup. »

A noter qu’au 2e tour, le Serbe affron­tera Bernabe Zapata Miralles.