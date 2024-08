Novak Djokovic a vrai­ment pris le temps de répondre à une ques­tion concer­nant le cas Jannik Sinner. Pour le Serbe qui a crée la PTPA, cette affaire est assez symbo­lique et révèle certains dysfonc­tion­ne­ments qu’il juge innaceptable.

« En ce qui concerne le cas de Jannik, vous savez, comme je l’ai dit, ce genre d’in­ci­dents est la raison même pour laquelle nous avons fondé la PTPA, qui défend toujours des proto­coles équi­tables, des proto­coles clairs pour des approches stan­dar­di­sées dans ce genre de cas.Je comprends que la frus­tra­tion des joueurs soit due au manque de régu­la­rité. D’après ce que j’ai compris, son cas a été réglé dès qu’il a été annoncé. Mais je pense que cinq ou six mois se sont écoulés depuis que la nouvelle lui a été annoncée, à lui et à son équipe.c Donc oui, il y a beau­coup de problèmes dans le système. On constate un manque de proto­coles stan­dar­disés et clairs. Je peux comprendre les senti­ments de beau­coup de joueurs qui se demandent s’ils sont traités de la même manière »