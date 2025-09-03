Comme le souligne notre confrère de l’Equipe, la quali­fi­ca­tion du Serbe en demi‐finale à cet US Open 2025 confirme que Novak est bien un joueur à part. Son taux de réus­site dans les tour­nois du Grand Chelem est vrai­ment hallucinant.

🇷🇸 Novak Djokovic has collected 𝟓𝟑 𝐒𝐅𝐬 on 80 appea­rances in Slams : 𝟔𝟔.𝟐𝟓% ‼️😲#USOpen pic.twitter.com/duxr0tFhAe — TennisMyLife (@TennisMyLife68) September 3, 2025

Plus de 66% de réus­site pour atteindre le dernier carré dans les tour­nois majeurs du tour c’est vrai­ment « dingue ».

Reste main­te­nant à suivre de près Jannik Sinner et Carlos Alcaraz car les deux leaders du tennis mondial sont déjà bien partis.