Encore en demi‐finale, Djokovic signe une statis­tique de dingue

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

Comme le souligne notre confrère de l’Equipe, la quali­fi­ca­tion du Serbe en demi‐finale à cet US Open 2025 confirme que Novak est bien un joueur à part. Son taux de réus­site dans les tour­nois du Grand Chelem est vrai­ment hallucinant.

Plus de 66% de réus­site pour atteindre le dernier carré dans les tour­nois majeurs du tour c’est vrai­ment « dingue ». 

Reste main­te­nant à suivre de près Jannik Sinner et Carlos Alcaraz car les deux leaders du tennis mondial sont déjà bien partis.

Publié le mercredi 3 septembre 2025 à 10:10

