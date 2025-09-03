Comme le souligne notre confrère de l’Equipe, la qualification du Serbe en demi‐finale à cet US Open 2025 confirme que Novak est bien un joueur à part. Son taux de réussite dans les tournois du Grand Chelem est vraiment hallucinant.
🇷🇸 Novak Djokovic has collected 𝟓𝟑 𝐒𝐅𝐬 on 80 appearances in Slams : 𝟔𝟔.𝟐𝟓% ‼️😲#USOpen pic.twitter.com/duxr0tFhAe— TennisMyLife (@TennisMyLife68) September 3, 2025
Plus de 66% de réussite pour atteindre le dernier carré dans les tournois majeurs du tour c’est vraiment « dingue ».
Reste maintenant à suivre de près Jannik Sinner et Carlos Alcaraz car les deux leaders du tennis mondial sont déjà bien partis.
Publié le mercredi 3 septembre 2025 à 10:10