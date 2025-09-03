Aryna Sabalenka s’est qualifiée pour une cinquième demi‐finale à l’US Open… sans même avoir à jouer.
En effet, la Tchèque malchanceuse Marketa Vondrousova a dû déclarer forfait, elle qui est régulièrement freinée par les blessures.
La numéro une mondiale n’aime pas profiter de ce genre de situation et a tenu à apporter tout son soutien à Vondrousova sur sa story Instagram :
« Je suis vraiment désolé pour Marketa après tout ce qu’elle a traversé. Elle a joué un tennis incroyable et je sais à quel point cela doit être douloureux pour elle.
Prends soin de toi et j’espère que tu te remettras rapidement. »
Sabalenka affrontera désormais Jessica Pegula en demi‐finale, pour une revanche de la finale de l’an dernier.
Publié le mercredi 3 septembre 2025 à 10:45