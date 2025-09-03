Aryna Sabalenka s’est quali­fiée pour une cinquième demi‐finale à l’US Open… sans même avoir à jouer.



En effet, la Tchèque malchan­ceuse Marketa Vondrousova a dû déclarer forfait, elle qui est régu­liè­re­ment freinée par les blessures.

La numéro une mondiale n’aime pas profiter de ce genre de situa­tion et a tenu à apporter tout son soutien à Vondrousova sur sa story Instagram :

Aryna Sabalenka had a suppor­tive message for Marketa Vondrousova on IG after she was forced to pull out of the US Open.



Very classy. ❤️

« Je suis vrai­ment désolé pour Marketa après tout ce qu’elle a traversé. Elle a joué un tennis incroyable et je sais à quel point cela doit être doulou­reux pour elle.

Prends soin de toi et j’es­père que tu te remet­tras rapidement. »

Sabalenka affron­tera désor­mais Jessica Pegula en demi‐finale, pour une revanche de la finale de l’an dernier.