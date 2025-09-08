Particulièrement fier de son joueur et satisfait du plan de jeu mis en place avant la finale de l’US Open face à Jannik Sinner, Juan Carlos Ferrero, entraîneur de Carlos Alcaraz et présent en conférence de presse d’après match, a été interrogé sur la place de la rivalité Alcaraz‐Sinner dans l’histoire par rapport à celles entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.
Et pour la première fois, l’ancien numéro 1 mondial accepte de comparer.
« Il y a 20 ans, avec Roger, Rafa et Novak, on n’aurait pas pu prédire que ça se passerait ainsi. C’est très difficile de comparer. Si je devais vous répondre à l’instant, je dirais que oui, c’est de cet ordre‐là. Mais qui sait si, dans le futur, un autre joueur ne va pas émerger et lutter lui aussi pour les grands titres ? »
Publié le lundi 8 septembre 2025 à 16:06