Particulièrement fier de son joueur et satis­fait du plan de jeu mis en place avant la finale de l’US Open face à Jannik Sinner, Juan Carlos Ferrero, entraî­neur de Carlos Alcaraz et présent en confé­rence de presse d’après match, a été inter­rogé sur la place de la riva­lité Alcaraz‐Sinner dans l’his­toire par rapport à celles entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Et pour la première fois, l’an­cien numéro 1 mondial accepte de comparer.

« Il y a 20 ans, avec Roger, Rafa et Novak, on n’au­rait pas pu prédire que ça se passe­rait ainsi. C’est très diffi­cile de comparer. Si je devais vous répondre à l’ins­tant, je dirais que oui, c’est de cet ordre‐là. Mais qui sait si, dans le futur, un autre joueur ne va pas émerger et lutter lui aussi pour les grands titres ? »