AccueilATPFerrero, entraîneur d'Alcaraz : "La rivalité entre Carlos et Sinner est-elle comparable...
ATPUS Open

Ferrero, entraî­neur d’Alcaraz : « La riva­lité entre Carlos et Sinner est‐elle compa­rable à celles entre Federer, Nadal et Djokovic ? Si je devais répondre à l’ins­tant, je dirais que oui, c’est de cet ordre‐là »

Thomas S
Par Thomas S

-

14942

Particulièrement fier de son joueur et satis­fait du plan de jeu mis en place avant la finale de l’US Open face à Jannik Sinner, Juan Carlos Ferrero, entraî­neur de Carlos Alcaraz et présent en confé­rence de presse d’après match, a été inter­rogé sur la place de la riva­lité Alcaraz‐Sinner dans l’his­toire par rapport à celles entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. 

Et pour la première fois, l’an­cien numéro 1 mondial accepte de comparer. 

« Il y a 20 ans, avec Roger, Rafa et Novak, on n’au­rait pas pu prédire que ça se passe­rait ainsi. C’est très diffi­cile de comparer. Si je devais vous répondre à l’ins­tant, je dirais que oui, c’est de cet ordre‐là. Mais qui sait si, dans le futur, un autre joueur ne va pas émerger et lutter lui aussi pour les grands titres ? »

Publié le lundi 8 septembre 2025 à 16:06

Article précédent
Sur un nuage, Alcaraz brise un record de Federer vieux de 19 ans
Article suivant
« Quand j’ai dit il y a trois ans qu’Alcaraz était un mélange rare et unique de Federer, Nadal, Djokovic et Agassi, j’avais tort. Je dois ajouter Usain Bolt », estime Rick Macci

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.