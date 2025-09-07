AccueilUS Open"Imaginez Alcaraz et Sinner, qui ont fait leur échauffement en vue de...
« Imaginez Alcaraz et Sinner, qui ont fait leur échauf­fe­ment en vue de jouer à 14h, et qui voient leur match retardé d’une heure à cause de Donald Trump », lâche José Moron

Initialement prévue à 14h heure locale (20h en France), la finale de l’US Open est retardée en raison de la présence de Donald Trump et de « la mise en place de mesures de sécu­rité adéquates ».

Ce problème d’or­ga­ni­sa­tion suscite déjà quelques critiques légitimes. 

« Imaginez Alcaraz et Sinner, qui auront fait leur échauf­fe­ment et pris leur repas en vue de jouer à 14 h, et qui voient leur match retardé d’une heure ou plus à cause de Donald Trump. Cela change tout pour eux ! », a fait remar­quer le jour­na­liste espa­gnol José Moron. 

