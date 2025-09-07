Initialement prévue à 14h heure locale (20h en France), la finale de l’US Open est retardée en raison de la présence de Donald Trump et de « la mise en place de mesures de sécurité adéquates ».
Ce problème d’organisation suscite déjà quelques critiques légitimes.
« Imaginez Alcaraz et Sinner, qui auront fait leur échauffement et pris leur repas en vue de jouer à 14 h, et qui voient leur match retardé d’une heure ou plus à cause de Donald Trump. Cela change tout pour eux ! », a fait remarquer le journaliste espagnol José Moron.
Publié le dimanche 7 septembre 2025 à 20:41