Initialement prévue à 14h heure locale (20h en France), la finale de l’US Open est retardée en raison de la présence de Donald Trump et de « la mise en place de mesures de sécu­rité adéquates ».

Ce problème d’or­ga­ni­sa­tion suscite déjà quelques critiques légitimes.

Imaginen los tenistas, que habrán hecho sus calen­ta­mientos y comidas prepa­rados para jugar a las 14:00h, para que esto se retrase una hora o más por culpa de Donald Trump.



¡Es que les cambia todo ! — José Morón (@jmgmoron) September 7, 2025

« Imaginez Alcaraz et Sinner, qui auront fait leur échauf­fe­ment et pris leur repas en vue de jouer à 14 h, et qui voient leur match retardé d’une heure ou plus à cause de Donald Trump. Cela change tout pour eux ! », a fait remar­quer le jour­na­liste espa­gnol José Moron.