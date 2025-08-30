Loin d’être favori et même outsider de sa partie de tableau, Jan Lennard Struff, grâce à un tennis offensif et inspiré, s’est qualifié en huitièmes de finale de l’US Open après avoir notamment éliminé Holger Rune et Frances Tiafoe.
Mais alors qu’il s’apprête à affronter Novak Djokovic, contre qui il n’a gagné qu’un seul petit set en sept confrontations, l’Allemand a tenu à rendre un bel hommage à son futur adversaire.
« C’est tout simplement fantastique à quel point il joue bien. Il nous montre à tous qu’on peut jouer longtemps et très bien à son âge. C’est tout simplement incroyable », a déclaré l’Allemand avant de revenir sur sa première rencontre avec le Serbe. « C’était à Halle et il pleuvait. Nous jouions au football en salle. Son entraîneur à l’époque était Marian Vajda ; il a marqué le but à la dernière minute, et ils étaient en délire. C’était incroyable. J’étais dans l’autre équipe, malheureusement ! Mais c’était sympa, j’avais 16 ou 17 ans et j’étais juste partenaire d’entraînement pendant le tournoi. »
Publié le samedi 30 août 2025 à 21:45