Loin d’être favori et même outsider de sa partie de tableau, Jan Lennard Struff, grâce à un tennis offensif et inspiré, s’est qualifié en huitièmes de finale de l’US Open après avoir notam­ment éliminé Holger Rune et Frances Tiafoe.

Mais alors qu’il s’ap­prête à affronter Novak Djokovic, contre qui il n’a gagné qu’un seul petit set en sept confron­ta­tions, l’Allemand a tenu à rendre un bel hommage à son futur adversaire.

« C’est tout simple­ment fantas­tique à quel point il joue bien. Il nous montre à tous qu’on peut jouer long­temps et très bien à son âge. C’est tout simple­ment incroyable », a déclaré l’Allemand avant de revenir sur sa première rencontre avec le Serbe. « C’était à Halle et il pleu­vait. Nous jouions au foot­ball en salle. Son entraî­neur à l’époque était Marian Vajda ; il a marqué le but à la dernière minute, et ils étaient en délire. C’était incroyable. J’étais dans l’autre équipe, malheu­reu­se­ment ! Mais c’était sympa, j’avais 16 ou 17 ans et j’étais juste parte­naire d’en­traî­ne­ment pendant le tournoi. »