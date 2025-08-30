AccueilUS OpenJelena Ostapenko s'excuse... à sa manière : "L'anglais n'est pas ma langue...
Jelena Ostapenko s’ex­cuse… à sa manière : « L’anglais n’est pas ma langue mater­nelle, donc quand j’ai parlé d’édu­ca­tion, je ne faisais réfé­rence qu’à ce que je consi­dère comme l’éti­quette à respecter au tennis »

Accusée de racisme ou, au mieux, de grosse maladresse, concer­nant son alter­ca­tion verbale avec l’Américaine Taylor Townsend suite à sa défaite au deuxième tour de l’US Open, Jelena Ostapenko, face à la tempête média­tique, a tenu à s’ex­cuser sur son compte Instagram. 

Le Lettone a notam­ment expliqué qu’il y avait eu une incom­pré­hen­sion liée à la langue et au voca­bu­laire employé. 

« Bonjour à tous, je tiens à m’ex­cuser pour certaines des choses que j’ai dites lors de mon match de simple du deuxième tour. L’anglais n’est pas ma langue mater­nelle, donc quand j’ai parlé d’édu­ca­tion, je ne faisais réfé­rence qu’à ce que je consi­dère comme l’éti­quette à respecter au tennis, mais je comprends que les mots que j’ai utilisés aient pu offenser beau­coup de gens en dehors du court de tennis. Je vous remercie pour votre soutien alors que je continue à apprendre et à mûrir en tant que personne et en tant que joueur de tennis. Au revoir New York, j’ai hâte d’être de retour l’année prochaine. »

Publié le samedi 30 août 2025 à 22:12

