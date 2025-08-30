Accusée de racisme ou, au mieux, de grosse maladresse, concernant son altercation verbale avec l’Américaine Taylor Townsend suite à sa défaite au deuxième tour de l’US Open, Jelena Ostapenko, face à la tempête médiatique, a tenu à s’excuser sur son compte Instagram.
Le Lettone a notamment expliqué qu’il y avait eu une incompréhension liée à la langue et au vocabulaire employé.
« Bonjour à tous, je tiens à m’excuser pour certaines des choses que j’ai dites lors de mon match de simple du deuxième tour. L’anglais n’est pas ma langue maternelle, donc quand j’ai parlé d’éducation, je ne faisais référence qu’à ce que je considère comme l’étiquette à respecter au tennis, mais je comprends que les mots que j’ai utilisés aient pu offenser beaucoup de gens en dehors du court de tennis. Je vous remercie pour votre soutien alors que je continue à apprendre et à mûrir en tant que personne et en tant que joueur de tennis. Au revoir New York, j’ai hâte d’être de retour l’année prochaine. »
