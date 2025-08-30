C’est sans aucun doute l’énorme surprise de cette édition 2025 de l’US Open dans le tableau masculin.
Leandro Riedi, 435e mondial, et qui a utilisé un classement protégé pour intégrer le tableau des qualifications du Grand Chelem new‐yorkais, s’est qualifié ce samedi pour les huitièmes de finale après un petit coup du sort.
Déjà tombeur de Pedro Martinez et Francisco Cerundolo, le Suisse a profité de l’abandon du Polonais Kamil Majchrzak après seulement 30 minutes de jeu (5−3). Une qualification qui lui permet de réaliser la meilleure performance sa carrière en Grand Chelem et de glaner près de 200 places au classement ATP (196 jusqu’à présent).
Pour poursuivre ce rêve éveillé, Leandro devra battre le vainqueur du duel entre Alex De Minaur et Daniel Altmaier. Pas une mince affaire.
