US Open

L’incroyable histoire de Leandro Riedi, 435e mondial et qualifié en huitièmes de finale

Thomas S

C’est sans aucun doute l’énorme surprise de cette édition 2025 de l’US Open dans le tableau masculin. 

Leandro Riedi, 435e mondial, et qui a utilisé un clas­se­ment protégé pour inté­grer le tableau des quali­fi­ca­tions du Grand Chelem new‐yorkais, s’est qualifié ce samedi pour les huitièmes de finale après un petit coup du sort.

Déjà tombeur de Pedro Martinez et Francisco Cerundolo, le Suisse a profité de l’abandon du Polonais Kamil Majchrzak après seule­ment 30 minutes de jeu (5−3). Une quali­fi­ca­tion qui lui permet de réaliser la meilleure perfor­mance sa carrière en Grand Chelem et de glaner près de 200 places au clas­se­ment ATP (196 jusqu’à présent). 

Pour pour­suivre ce rêve éveillé, Leandro devra battre le vain­queur du duel entre Alex De Minaur et Daniel Altmaier. Pas une mince affaire. 

Publié le samedi 30 août 2025 à 22:37

