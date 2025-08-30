Si certains prédisaient une victoire très tranquille de Jannik Sinner contre Denis Shapovalov au troisième tour de l’US Open, cela n’a pas du tout été le cas.
Si l’inconstance a fini par rattraper le Canadien, il s’est quand même retrouvé à un point de mener 4–0 dans le troisième set, à un set partout, avant de finalement encaisser neuf jeux de rang : 5–7, 6–4, 6–3, 6–3, en 3h15 de jeu.
Conscient d’avoir eu un peu chaud, le numéro 1 mondial semblait soulagé lors de l’interview d’après match sur le court.
« Match très très difficile aujourd’hui (samedi). Je connais Denis depuis longtemps. La dernière fois que nous avons joué, c’était il y a quelques années. Nous avons tous les deux tellement progressé. Je savais que je devais jouer à un très très haut niveau. Je suis heureux d’avoir réussi à gagner. Il a très bien commencé. J’ai essayé de rester concentré mentalement. J’ai essayé de voir ce qui allait arriver. Merci beaucoup pour votre soutien. C’est incroyable depuis tant d’années. Je suis très heureux. »
Publié le samedi 30 août 2025 à 23:03