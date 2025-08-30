Si certains prédi­saient une victoire très tran­quille de Jannik Sinner contre Denis Shapovalov au troi­sième tour de l’US Open, cela n’a pas du tout été le cas.

Si l’in­cons­tance a fini par rattraper le Canadien, il s’est quand même retrouvé à un point de mener 4–0 dans le troi­sième set, à un set partout, avant de fina­le­ment encaisser neuf jeux de rang : 5–7, 6–4, 6–3, 6–3, en 3h15 de jeu.

Conscient d’avoir eu un peu chaud, le numéro 1 mondial semblait soulagé lors de l’in­ter­view d’après match sur le court.

« Match très très diffi­cile aujourd’hui (samedi). Je connais Denis depuis long­temps. La dernière fois que nous avons joué, c’était il y a quelques années. Nous avons tous les deux telle­ment progressé. Je savais que je devais jouer à un très très haut niveau. Je suis heureux d’avoir réussi à gagner. Il a très bien commencé. J’ai essayé de rester concentré menta­le­ment. J’ai essayé de voir ce qui allait arriver. Merci beau­coup pour votre soutien. C’est incroyable depuis tant d’an­nées. Je suis très heureux. »

