Marion Bartoli : « Il y a deux ou trois joueurs qui peuvent riva­liser avec Carlos Alcaraz dans l’échange en ce moment »

Thomas S
Par Thomas S

-

958

Consultante pour Sky Sports pendant l’US Open, Marion Bartoli a longue­ment évoqué le cas de Carlos Alcaraz, qualifié pour le troi­sième tour et impres­sion­nant depuis le début du tournoi. Selon la Française, quand l’Espagnol est dans un bon jour, ils ne sont pas beau­coup à pouvoir riva­liser avec lui dans l’échange. 

« Pour être honnête avec vous, combien de joueurs ont été capables de battre Carlos Alcaraz cette année et ces deux dernières années, quand Alcaraz est dans un bon jour, qu’il sent bien la balle et qu’il est, comme il l’a dit, réveillé. Il est très diffi­cile de le faire sortir du court. On pour­rait penser que seul Jannik Sinner est capable de le faire, je pense encore à ce petit choc qu’il a eu à Miami lors­qu’il a perdu contre David Goffin, mais à part ça, il a été une année excep­tion­nelle. Mais on peut penser que Novak Djokovic a peut‐être un petit avan­tage sur Carlos Alcaraz si l’on consi­dère les deux dernières rencontres, celle des Jeux olym­piques et celle de cette année en Australie… A part cela, il faut quel­qu’un qui soit capable de vivre avec lui dans les échanges depuis le fond du court, et vous pouvez proba­ble­ment citer deux ou trois noms qui pour­raient faire cela dans le tennis en ce moment, et c’est pour­quoi c’est si difficile. »

Publié le samedi 30 août 2025 à 21:21

