Consultante pour Sky Sports pendant l’US Open, Marion Bartoli a longuement évoqué le cas de Carlos Alcaraz, qualifié pour le troisième tour et impressionnant depuis le début du tournoi. Selon la Française, quand l’Espagnol est dans un bon jour, ils ne sont pas beaucoup à pouvoir rivaliser avec lui dans l’échange.
« Pour être honnête avec vous, combien de joueurs ont été capables de battre Carlos Alcaraz cette année et ces deux dernières années, quand Alcaraz est dans un bon jour, qu’il sent bien la balle et qu’il est, comme il l’a dit, réveillé. Il est très difficile de le faire sortir du court. On pourrait penser que seul Jannik Sinner est capable de le faire, je pense encore à ce petit choc qu’il a eu à Miami lorsqu’il a perdu contre David Goffin, mais à part ça, il a été une année exceptionnelle. Mais on peut penser que Novak Djokovic a peut‐être un petit avantage sur Carlos Alcaraz si l’on considère les deux dernières rencontres, celle des Jeux olympiques et celle de cette année en Australie… A part cela, il faut quelqu’un qui soit capable de vivre avec lui dans les échanges depuis le fond du court, et vous pouvez probablement citer deux ou trois noms qui pourraient faire cela dans le tennis en ce moment, et c’est pourquoi c’est si difficile. »
Publié le samedi 30 août 2025 à 21:21