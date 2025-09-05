Jannik écrase tout sur son passage. Le seul moment délicat qu’il a du gérer c’est ce premier set face à Shapovalov en 8ème de finale.
Face au Canadien Félix Auger‐Aliassime, l’Italien sera donc l’immense favori d’autant qu’il vient de lui mettre une fessée à Cincinnati (6−0, 6–2). C’était la première victoire de Jannik en trois confrontations. Interrogé sur ce qui l’attend, Sinner a fait du Sinner.
« Ce sera complètement différent, car ici, les conditions sont différentes. Il a remporté de grandes victoires récemment, il est donc beaucoup plus confiant. Nous verrons ce qui se passera. Je pense que tout peut arriver. En ce qui me concerne, j’essaie toujours de me concentrer sur moi‐même, et je suis très heureux d’être à nouveau en demi‐finale d’un tournoi du Grand Chelem. À mon avis, il s’est beaucoup amélioré. Même en une semaine, on peut faire de grands changements, et je pense qu’il les a faits. Oui, ce sera un match très difficile pour nous deux. Ce sera certainement différent, car dans un tournoi du Grand Chelem, l’énergie est différente, tout est différent. Ce sera très intéressant de voir ce qui va se passer. »
Publié le vendredi 5 septembre 2025 à 11:39