Jannik écrase tout sur son passage. Le seul moment délicat qu’il a du gérer c’est ce premier set face à Shapovalov en 8ème de finale.

Face au Canadien Félix Auger‐Aliassime, l’Italien sera donc l’im­mense favori d’au­tant qu’il vient de lui mettre une fessée à Cincinnati (6−0, 6–2). C’était la première victoire de Jannik en trois confron­ta­tions. Interrogé sur ce qui l’at­tend, Sinner a fait du Sinner.

« Ce sera complè­te­ment diffé­rent, car ici, les condi­tions sont diffé­rentes. Il a remporté de grandes victoires récem­ment, il est donc beau­coup plus confiant. Nous verrons ce qui se passera. Je pense que tout peut arriver. En ce qui me concerne, j’es­saie toujours de me concen­trer sur moi‐même, et je suis très heureux d’être à nouveau en demi‐finale d’un tournoi du Grand Chelem. À mon avis, il s’est beau­coup amélioré. Même en une semaine, on peut faire de grands chan­ge­ments, et je pense qu’il les a faits. Oui, ce sera un match très diffi­cile pour nous deux. Ce sera certai­ne­ment diffé­rent, car dans un tournoi du Grand Chelem, l’énergie est diffé­rente, tout est diffé­rent. Ce sera très inté­res­sant de voir ce qui va se passer. »