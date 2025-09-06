En finale de l’US Open, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz vont s’af­fronter pour la 15e fois, et pour la 5e fois cette année en finale d’un grand tournoi après Rome, Roland‐Garros, Wimbledon et Cincinnati.

L’Italien va défendre sur ce match son titre à New‐York mais aussi sa place de numéro 1 mondial.

« J’aime ces chal­lenges et j’aime me retrouver dans cette situa­tion. Carlos est quel­qu’un qui me pousse à la limite, ce qui est super, parce que vous avez alors le meilleur retour possible que vous pouvez espérer en tant que joueur. Nous nous sommes énor­mé­ment affrontés ces derniers temps. Quand on entre sur le court, nous sommes au courant de beau­coup plus de choses qu’a­vant, lui comme moi, nous prépa­rons ces matches minu­tieu­se­ment au plan tactique. Mais parfois, ce serait chouette aussi de ne pas jouer contre Carlos », a déclaré Sinner dans des propos relayés par Eurosport.

Alcaraz mène pour le moment 9–4 dans ses face‐à‐face avec Sinner.

