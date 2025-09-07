Impressionnée comme nous tous par la qualité du jeu proposé par Carlos Alcaraz durant cette première manche, remportée 6 jeux à 2, en finale de l’US Open face à Jannik Sinner, Justine Henin, consul­tante pour Eurosport, a insisté sur la grosse envie de l’Espagnol.

« Cette envie, c’est ce qu’il montre depuis le début du tournoi, dès le premier tour. Et là, quand il est venu se rasseoir, il est resté long­temps à serrer le poing vers son clan. Le départ est idéal même si le match pour­rait devenir plus long ensuite, autant prendre un gros ascen­dant. Il lui a marché dessus durant cette première manche. Il n’y a pas d’autres morts. »