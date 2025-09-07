Carlos Alcaraz frappe un grand coup sur la planète tennis.

Dimanche, en finale de l’US Open face à Jannik Sinner, tenant du titre, l’Espagnol a livré une pres­ta­tion quasi parfaite pour s’offrir un 6e trophée en Grand Chelem à 22 ans et récu­pérer la place de numéro 1 mondial, occupée par son rival depuis juin 2024.

Entré idéa­le­ment dans cette finale retardée d’une heure en raison de la présence de Donald Trump, Alcaraz a immé­dia­te­ment imposé son rythme. Dans la conti­nuité de son tournoi écla­tant, il a survolé le premier set avec une inten­sité et une préci­sion remarquables.

Sinner, en déficit de première balle (48%), a bien profité d’un bref passage à vide de l’Espagnol pour égaliser à une manche partout, mais « Carlitos » a très vite repris les commandes. Intouchable en défense comme en attaque, il a poussé l’Italien à la faute et s’est envolé vers une victoire nette en quatre manches et seule­ment 2h40 de jeu : 6–2, 3–6, 6–1, 6–4.

Ce succès porte à 10–5 son bilan dans les confron­ta­tions directes avec Sinner (7−1 sur les huit derniers duels). Alcaraz signe aussi la « belle » en Grand Chelem cette saison, après leurs duels à Roland‐Garros et Wimbledon.