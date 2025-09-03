Considérée comme l’une des meilleures consultantes de tennis, Justine Henin n’hésite cependant pas à dire tout haut ce qu’elle pense tout bas lorsqu’elle est aux commentaires d’un match.
Alors que Félix Auger‐Aliassime et Alex De Minaur sont actuellement opposés en quarts de finale de l’US Open, l’ancienne numéro 1 mondiale s’est dite surprise par le niveau de jeu proposé par les deux joueurs pour un tel rendez‐vous.
« C’est un quart de finale de l’US Open quand même. On est sur un niveau très, très bas pour le moment », a lâché la Belge sur Eurosport.
Espérons que l’Australien et le Canadien parviendront à se relâcher un peu et à élever leur niveau.
Publié le mercredi 3 septembre 2025 à 19:33