Considérée comme l’une des meilleures consul­tantes de tennis, Justine Henin n’hé­site cepen­dant pas à dire tout haut ce qu’elle pense tout bas lors­qu’elle est aux commen­taires d’un match.

Alors que Félix Auger‐Aliassime et Alex De Minaur sont actuel­le­ment opposés en quarts de finale de l’US Open, l’an­cienne numéro 1 mondiale s’est dite surprise par le niveau de jeu proposé par les deux joueurs pour un tel rendez‐vous.

« C’est un quart de finale de l’US Open quand même. On est sur un niveau très, très bas pour le moment », a lâché la Belge sur Eurosport.

Espérons que l’Australien et le Canadien parvien­dront à se relâ­cher un peu et à élever leur niveau.