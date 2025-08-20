Mats Wilander, consultant pour la chaîne américaine TNT Sports, s’est exprimé au sujet du prochain tournoi de simple de l’US Open.
La légende suédoise a donné son avis sur les favoris de Flushing Meadows, avec une analyse particulièrement tranchée :
« Pour moi, Jannik Sinner est le principal candidat au titre à Flushing Meadows, notamment parce que ses chances de perdre en début de tournoi sont bien moindres que celles de Carlos Alcaraz. En revanche, Carlos a disputé la finale de tous les tournois auxquels il a participé ces derniers mois. Il n’a donc jamais perdu contre des adversaires plus faibles, mais les probabilités que cela arrive restent toujours plus élevées que pour Sinner. »
Ces propos mettent en lumière la marge de progression qui s’offre encore à Carlitos, notamment sur certains tournois majeurs comme l’US Open.
On se rappelle en effet sa mésaventure de l’an dernier, lorsqu’il avait été éliminé dès le premier tour par le Néerlandais Botic van de Zandschulp.
Publié le mercredi 20 août 2025 à 15:50