Mats Wilander, consul­tant pour la chaîne améri­caine TNT Sports, s’est exprimé au sujet du prochain tournoi de simple de l’US Open.

La légende suédoise a donné son avis sur les favoris de Flushing Meadows, avec une analyse parti­cu­liè­re­ment tranchée :

« Pour moi, Jannik Sinner est le prin­cipal candidat au titre à Flushing Meadows, notam­ment parce que ses chances de perdre en début de tournoi sont bien moindres que celles de Carlos Alcaraz. En revanche, Carlos a disputé la finale de tous les tour­nois auxquels il a parti­cipé ces derniers mois. Il n’a donc jamais perdu contre des adver­saires plus faibles, mais les proba­bi­lités que cela arrive restent toujours plus élevées que pour Sinner. »

Ces propos mettent en lumière la marge de progres­sion qui s’offre encore à Carlitos, notam­ment sur certains tour­nois majeurs comme l’US Open.

On se rappelle en effet sa mésa­ven­ture de l’an dernier, lorsqu’il avait été éliminé dès le premier tour par le Néerlandais Botic van de Zandschulp.