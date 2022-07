Exclu d’Australie en janvier dernier à cause de son statut de non‐vacciné, Novak Djokovic, qui ne pourra pas se rendre aux États‐Unis pour parti­ciper à la tournée nord‐américaine ainsi qu’à l’US Open, reçoit de plus en plus de soutien de l’autre côté de l’Atlantique. Le dernier en date est Clay Travis, célèbre jour­na­liste sportif et fonda­teur du site spécia­lisé dans le sport, Outkick.

« Il ne devrait y avoir aucune restric­tion COVID à l’heure actuelle pour tout athlète jouant n’im­porte quel sport n’im­porte où dans le pays, et, je crois, n’im­porte où dans le monde. Le fait que Djokovic ne puisse pas se rendre aux États‐Unis pour jouer l’US Open est une moquerie absolue de la science, et c’est indé­fen­dable. Nous savons, sur la base d’une étude récente – nous avons écrit à ce sujet dans OutKick – que les deux premières injec­tions de COVID offrent une protec­tion de 5 % contre l’in­fec­tion. Nous allons donc exiger que Novak Djokovic ou toute autre personne qui entre dans ce pays fasse un vaccin qui n’offre aucune protec­tion contre la propa­ga­tion du COVID et aucune protec­tion contre le fait de contracter le COVID. »