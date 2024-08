186e joueur mondial et issu des quali­fi­ca­tions, Li Tu a tout sauf été ridi­cule face à Carlos Alcaraz au premier tour de l’US Open.

Battu en quatre sets après 2h45 de jeu, l’Australien de 28 ans, invité sur le plateau d’ESPN après la rencontre, a reconnu avoir été impres­sionné par la corpu­lence de son adver­saire lorsque celui‐ci a enlevé sa veste lors du toss.

« Je ne vais pas mentir. Il est arrivé, il avait sa veste, puis on va faire le tirage au sort et il a enlevé sa veste. Et je me suis dit : « Ce mec est un spécimen. Ce mec est une bête », a déclaré le joueur de 28 ans, éloigné des courts pendant plus de cinq ans à cause des blessures.